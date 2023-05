Patto Ue: Meloni, scenario cambiato miope non considerarlo

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Abbiamo parlato di come l'Europa debba lavorare per garantire la sicurezza anche in ambito economico. La pandemia e la guerra di aggressione russa hanno cambiato lo scenario e questo non può non essere tenuto in conto nel momento in cui andiamo a definire le nuove regole del patto di stabilità". Così la premier Giorgia Meloni dopo l'incontro con il cancelliere austriaco.

"Rispetto alla proposta - ha aggiunto - vista della commissione pensiamo non si possano non tenere in considerazione gli investimenti per questo, sarebbe una scelta miope" inoltre "parlare di transizione verde digitale e poi non tener conto degli investimenti". (ANSA).