Intesa, le startup di Up2Stars protagoniste a Milano

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Intesa Sanpaolo traccia un bilancio della prima edizione di Up2Stars, il programma dedicato alla valorizzazione e alla crescita di startup innovative. Saranno loro le protagoniste dell'evento conclusivo dal titolo "Il Futuro inizia da un'idea. Lo scenario dell'innovazione in Italia, casi di successo e opportunità di sviluppo di startup a elevato contenuto tecnologico", in programma domani a Milano a partire dalle 17.30 presso la Fondazione Feltrinelli e in diretta streaming sul sito del gruppo Intesa Sanpaolo e su ANSA.it.

L'evento sarà anche l'occasione per focalizzare l'attenzione sugli scenari attuali e futuri e sugli ampi spazi di crescita dell'innovazione in Italia. Il programma prevede, tra gli altri, la partecipazione di Virginia Borla, executive director Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, e di Anna Roscio, executive director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, accanto alle startup selezionate e ad alcuni protagonisti del mondo dell'innovazione. (ANSA).