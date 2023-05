Borsa: Milano positiva in controtendenza rispetto all'Europa

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Le Borse europee sono in calo a metà seduta in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in terreno negativo. In controtendenza Milano (+0,3%) dove si mette in mostra Stm (+3,1%), dopo lo scivolone della settimana scorsa e con il via libera dell'Ue ai fondi per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di chip. Sul fronte valutario l'euro si indebolisce a 1,0952 sul dollaro.

Nel Vecchio continente, dopo il dato sull'inflazione, l'attenzione si concentra sulle decisioni della Fed e della Bce sul rialzo dei tassi. Intanto salgono i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 187 punti, con il tasso del decennale italiano in aumento di 7 punti base al 4,23%. Cresce anche il rendimento del titolo tedesco al 2,36% (+6 punti), quello spagnolo al 3,41% (+6 punti) e greco al 4,21% (+7 punti). Sul fronte azionario sono in calo Madrid (-0,6%), Parigi (-0,5%), Francoforte (-0,3%), mentre è piatta Londra (-0,07%).

Performance positiva per le banche (+1,1%), dopo l'operazione negli Stati Uniti di First Republic Bank e con l'ipotesi di maggiori ricavi grazie all'aumento dei tassi. A Piazza Affari si mettono in mostra Unicredit (+2,3%), Bper (+2%), Mps (+1,4%), Banco Bpm (+0,7%) e Intesa (+0,6%). Brillano anche Campari (+2,6%), con i ricavi e l'utile in crescita nel primo trimestre, e Amplifon (+2,4%), in vista dei conti.

I listini europei sono appesantiti dall'energia (-1,6%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,6% a 75,2 dollari al barile e il Brent a 78,9 dollari (-0,5%). In calo anche le utility (-0,8%), con le quotazioni del gas in calo. Ad Amsterdam il prezzo scende del'1,6% a 38,2 euro al megawattora.

