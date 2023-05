Borsa: Milano accelera con le banche e guadagna lo 0,6%

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - La Borsa di Milano (+0,6%) accelera, spinta dall'andamento positivo delle banche. A Piazza Affari sugli scudi Stm (+2,8%), dopo il via libera dell'Ue agli aiuti per costruire una mega fabbrica di chip. Lo spread tra Btp e Bund sale a 188 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,29%.

Tra gli istituti di credito si mettono in mostra Bper (+2,6%), Unicredit (+2,2%), Mps (+1,6%), Intesa e Banco Bpm (+1,3%). Seduta positiva anche per Campari (+1,1%), in vista dei risultati del trimestre, Amplifon (+1,4%) e Prysmian (+1,2%).

Poco mossa Tim (-0,07%), alle prese con le vicende della rete.

In calo l'energia con Saipem (-1,1%), Eni (-0,2%) e Tenaris (-0,08%). Male anche le utility dove Enel cede lo 0,1%, Erg e Hera lo 0,6, piatta A2a (-0,01%). (ANSA).