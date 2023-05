Borsa: l'Europa in calo dopo l'inflazione, piatta Milano

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Le Borse europee proseguono in calo dopo i dati sull'inflazione ed in vista delle decisioni di Fed e Bce Sul rialzo dei tassi. Salgono i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 188 punti, con il tasso del decennale italiano in aumento di sei punti base al 4,22%.

In flessione Parigi (-0,5%), Francoforte (-0,3%) e Madrid (-0,7%). Piatte Londra (-0,03%) e Milano (+0,06%). A Piazza Affari vola Stm (+2,7%), dopo lo scivolone della settimana scorsa e con l'approvazione degli aiuti per la realizzazione di uno stabilimento di chip in Francia. Bene anche le banche con Mps (+2,2%), Unicredit (+2,1%), in vista dei conti, Bper (+1,8%), Banco Bpm e Intesa (+0,6%). In luce Campari (+1,8%), con utile e ricavi in crescita nel primo trimestre. (ANSA).