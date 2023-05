Borsa: l'Europa apre contrastata in vista decisioni sui tassi

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Le Borse europee avviano la prima seduta della settimana in modo contrastato. Gli investitori attendono in settimana le decisioni delle banche centrali, in particolare della Fed e della Bce, sul rialzo dei tassi.

Prosegue, intanto, la stagione delle trimestrali.

Apertura in calo per Parigi (-0,33%), in rialzo Francoforte (+0,18%), poco mossa Londra (+0,09%). (ANSA).