Borsa: l'Asia chiude positiva tra banche centrali e trimestrali

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi chiusi per festività, chiudono la seduta in terreno positivo. L'attenzione degli investitori si concentra sugli esiti delle trimestrali e sulle prossime decisioni delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi d'interesse. In Australia la banca centrale a sorpresa ha alzato il tasso di riferimento di 25 punti base per domare l'inflazione rimasta troppo alta.

Positiva Tokyo (+0,12%). Lo yen continua ad indebolirsi a 137,60 sul dollaro, e ai minimi dal 2008 sull'euro, a un valore di 151,20. A contrattazioni ancora in corso in rialzo Hong Kong (+0,3%), Seul (+0,9%) e Mumbai (+0,5%). In flessione Sidney (-0,9%), dopo il rialzo dei tassi da parte della banca centrale.

Sul fronte macroeconomico attesi gli indici Pmi manifatturiero in seconda lettura. In arrivo l'inflazione preliminare per l'Italia e l'Eurozona. Dall'Italia previsti anche la bilancia commerciale e i prezzi alla produzione. Dagli Stati Uniti l'indice Jolts sul mercato del lavoro, gli ordini dell'industria e le variazioni settimanali delle scorte di petrolio (Api). (ANSA).