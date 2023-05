Borsa: frenata in chiusura per Milano (-1,65%), pesa il greggio

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Ha frenato nel finale Piazza Affari, (Ftse Mib -1,65%), portandosi in coda alle altre borse europee di cui era stata regina per gran parte della seduta.

Vivaci gli scambi, per oltre 2,3 miliardi di euro di controvalore, in linea con le sessioni successive a quella del 25 aprile. Sul listino milanese ha pesato in modo particolare il calo di oltre il 4% segnato dal greggio nell'ultima mezz'ora di scambi, che ha fatto arretrare l'indice Ftse Mib insieme al rialzo del differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 191,1 punti. Mentre il rendimento annuo italiano rimaneva invariato al 4,165%, quello tedesco perdeva infatti 5,4 punti al 2,254%.

Sotto pressione i titoli più esposti sul settore energetico, da Saipem (-7,32%), il peggiore di tutti, a Tenaris (-5,36%) ed Eni (-4,19%). In calo anche Iveco (-3,53%), Hera (-3,57%), Erg (-3,21%), Italgas (-2,95%), Tim (-2,7%) e Stellantis (-1,75%).

Sotto pressione anche le banche, mentre a New York scivolavano di oltre il 25% le banche regionali PacWest e Western Alliance sui timori per lo stato di salute del settore dopo il salvataggio di First Republic Bank. In realtà erano andate bene per gran parte della seduta proprio per quel salvataggio e sulla scia dei conti trimestrali di Hsbc (+3,5% a Londra), ma poi hanno prevalso le vendite, così Mediobanca ha ceduto il 3,41%, Mediolanum il 3,17%, Int3esa il 2,35%, Mps il 2,15%, Banco Bpm il 2,12%, Unicredit l'1,75%, alla vigilia dei conti trimestrali, e Bper l'1,57%).

Pochi i rialzi, limitati a campari per effetto della trimestrale e ad Stm (+1,52%), sulla scia di Infineon (+1,9% a Francoforte), spinta dagli analisti di Bernstein a 2 giorni dalla trimestrale. Bene anche Prysmian (+0,86%), piatta Moncler (+0,03%), che ha comunque resistito in territorio positivo.

(ANSA).