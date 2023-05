Battaglia a Wall Street, Hindenburg sfida il 'lupo' Icahn

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Il fondo ribassista Hindenburg, artefice del tracollo del colosso indiano Adani, ha messo nel mirino Icahn Enterprises, holding di Carl Icahn, leggendario investitore attivista di Wall Street, noto per i suoi raid finanziari in società che riteneva sottovalutate e di cui cercava di far emergere il valore attaccando la gestione.

Hindenburg, che ha assunto una posizione ribassista su Icahn Enterprises, accusa Icahn di "gettare sassi dalla propria casa di vetro". La valutazione della sua holding, che capitalizza 18 miliardi di dollari a Wall Street e di cui Icahn e il figlio Brett detengono l'85% del capitale, è infatti "gonfiata" di oltre il 75%, afferma Hindenburg nel rapporto appena pubblicato.

Icahn Enterprises viene infatti scambiata a un premio del 218%, "molto più alto delle società simili", rispetto al valore netto dei suoi asset (nav), la società ha nel corso dell'anno registrato "ulteriori perdite di performance" e Hindenburg ha rinvenuto "chiare prove di valutazioni gonfiate" delle sue partecipazioni illiquide e non quotate.

Per sostenere queste quotazioni, sostiene Hindenburg, Icahn offrirebbe agli investitori retail che investono nella sua holding (dove non sono presenti investitori istituzionali) un dividend yield del 15,8%, il più alto tra le grandi società americane. Un dividendo che né i flussi di cassa né le performance delle sue controllate sarebbero in grado di sostenere e il cui pagamento è reso possibile solo grazie al continuo collocamento sul mercato di pacchetti azionari delle sue divisioni.

"In breve, Icahn sta usando i soldi presi dai nuovi investitori per pagare dividendi ai vecchi investitori. Queste strutture economiche simili a uno schema Ponzi sono sostenibili solo fino al punto in cui il nuovo denaro è disponibile ad assumersi il rischio di essere l'ultimo a restare con il cerino in mano", ammonisce Hindenburg. (ANSA).