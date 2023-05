Amplifon inizia il 2023 con ricavi in crescita del 9%

Amplifon inizia il 2023 con una forte crescita dei principali indicatori economici; nel primo trimestre i ricavi consolidati sono stati pari a 540,3 milioni di euro (+9%), un ebitda di 123,5 milioni (+9,5%) e un risultato netto su base ricorrente pari a 34,9 milioni (+6,3%). Il risultato netto as reported, che riflette anche gli oneri non ricorrenti per 5,6 milioni di euro, è di 29,3 milioni di euro.

Risultati positivi "nonostante un periodo di confronto molto sfidante e un mercato ancora al di sotto dei livelli storici, benché in ripresa rispetto agli ultimi tre trimestri - commenta il ceo Enrico Vita -. Abbiamo guadagnato quote di mercato in tutte le aree geografiche nelle quali operiamo e accelerato il ritmo delle acquisizioni bolt-on, con circa 100 nuovi negozi rilevati da inizio anno a oggi tra Nord America, Europa e Cina.

Alla luce di quanto fatto finora, nonostante le note incertezze del quadro macroeconomico e geopolitico, ci sono tutti i presupposti affinché il 2023 possa essere un altro anno di significativa crescita e ulteriore rafforzamento della leadership globale di Amplifon".