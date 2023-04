Prosieben crolla in Borsa dopo i conti, -12%

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Violenta corrente di vendite in Borsa sul gruppo tedesco Prosieben, del quale Mfe-Mediaset è ampiamente il primo azionista con quasi il 30% delle quote, dopo la pubblicazione dei conti 2022 a lungo rinviata per una revisione al business di una controllata: a Francoforte il titolo cede il 12% a 8,5 euro, con un minimo in avvio di seduta a quota 8,2.

Tranquilli i titoli di Biscione: in Piazza Affari le azioni MfeA salgono dello 0,6%, le MfeB con dieci diritti di voto segnano un calo di circa un punto percentuale. (ANSA).