Porti: risultati record per Trieste e società partecipate

(ANSA) - TRIESTE, 28 APR - Valore della produzione triplicato da 52 milioni nel 2015 a oltre 156 milioni di euro nel 2022; utile netto incrementato da 1,6 a 5,5milioni e occupazione da 93 a 530 dipendenti nel 2022. Sono i dati delle sette società partecipate dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale. Delle sette realtà, due sono detenute al 100 per cento, le altre con una quota. Lo ha reso noto il presidente della stessa Autorità, Zeno D'Agostino, nel corso di una conferenza stampa. Il valore, a parte, della sola produzione dell'Authority - che governa gli scali di Trieste e Monfalcone - è passato da 41,3 a 58,3 milioni e la patrimonializzazione è cresciuta da 64,2 a 160 milioni nello stesso intervallo di tempo, dal 2015 al 2022.

"Questo di oggi è il riconoscimento di una managerialità che abbiamo creato. Il rendiconto dell'Autorità vede un avanzo sempre in calo perché nella visione è il sistema che deve guadagnare. E' un ragionamento che nel medio periodo crea ricchezza in tutto il sistema e che poi torna anche nel bilancio aziendale dell' Autorità stessa", ha commentato il presidente D'Agostino. (ANSA).