Mediocredito, Ferranti è il nuovo presidente, Minotti l'ad

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Cambio ai vertici di Mediocredito Centrale, l'istituto di credito controllato da Invitalia, con Ferruccio Ferranti che diventa presidente e Francesco Minotti che si appresta a diventare amministratore delegato, sostituendo Bernardo Mattarella dopo la nomina dal nuovo consiglio. Come si legge in una nota infatti "l'assemblea ordinaria dei soci ha nominato i nuovi consiglieri di amministrazione e il presidente, essendo scaduto il mandato della precedente consiliatura".

Il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi finanziari e, comunque, fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, risulta così composto: Ferruccio Ferranti, presidente del consiglio di amministrazione; Stefano Bertollini,Alessandra Bianchi, Carmela D'Amat Andrea Messuti, Francesco Minotti, Leonarda Sansone. La società "ringrazia il presidente Massimiliano Cesare e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto in questi anni e si formulano le più sentite congratulazioni al nuovo aonsiglio di amministrazione con gli auguri di buon lavoro". (ANSA).