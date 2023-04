Mbda, missili alla Polonia per 1,9 miliardi di sterline

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Mbda "ha sottoscritto un contratto con l'Agenzia polacca degli armamenti per fornire missili Camm e lanciatori iLauncher per il programma di ammodernamento della difesa aerea Pilica+ della Polonia".

Lo annuncia la società (leader mondiale nel campo dei sistemi d'arma complessi, controllata con uguali regole di corporate governance da Airbus 37,5%, Bae Systems 37,5% e Leonardo 25%) indicando che "fornirà missili e lanciatori per un valore di 1,9 miliardi di sterline per sostenere la modernizzazione e la produzione di un totale di 22 batterie di difesa aerea, rendendo il Pilica+ il più grande programma europeo di acquisizione nell'ambito della difesa aerea a corto raggio all'interno della Nato".

"Siamo profondamente orgogliosi - commenta Chris Allam, managing director di Mbda Uk - che la Polonia stia ponendo il Camm al centro dei suoi sistemi di difesa aerea multi-livello. Questa fondamentale cooperazione polacco-britannica fornirà un contributo notevole alle capacità di difesa aerea della Polonia e avvicinerà le nostre industrie della difesa, consentendo la sovranità e sostenendo l'occupazione in entrambi i Paesi".

(ANSA).