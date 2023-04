Italia e Spagna guidano la classifica Pil, zero in Germania

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Con una crescita dello 0,5% nel primo trimestre Italia e Spagna guidano la classifica dei partner europei e fanno meglio dell'intera Eurozona che nel periodo è cresciuta dello 0,1%.

In particolare il Belpaese può già contare su una crescita acquisita per l'anno in corso dello 0,8% ad un soffio dall'1% previsto nel Def.

Male invece la Germania che registra crescita zero mentre la Francia mette a segno un timido +0,2% ma maggiore delle aspettative (+0,1%).

"Si tratta di notizie incoraggianti, che mostrano un'economia europea che continua a mostrare una certa resistenza in un contesto globale difficile", commenta il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni.

"L'ambizione responsabile paga. Alle illazioni rispondono i fatti", afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. (ANSA).