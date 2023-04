Giovanni Azzone sarà il presidente di Fondazione Cariplo

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Giovanni Azzone sarà il nuovo presidente di Fondazione Cariplo. Si è concluso infatti l'iter che ha portato all'individuazione dei 28 nuovi componenti della commissione centrale di beneficenza, l'organo di indirizzo della fondazione. Tra i nuovi componenti compare il nome di Giovanni Azzone sul cui nome c'è ampia convergenza per la nomina a presidente.

La nuova commissione centrale di beneficenza si riunirà nei prossimi giorni per nominare il presidente, i due vice presidenti, i restanti membri del consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. La commissione è composta, oltre che da Giovanni Azzone, da Gianpiero Benigni, Martino Troncatti, Enrico Lironi, Pierluigi Carabelli, Marzia Monelli, Giovanni Caimi, Marco Antonio Dell'Acqua, Giulia Margaroli, Carlo Massironi, Maura Satta Flores, Paolo Colonna, Mario Vanni, Maurizio Salerno, Laura Bajardelli, Franco Dalla Sega, Giovanni Iudica, Susanna Mantovani, Claudia Sorlini, Valeria Negrini, Nicola Stilla, Marco Rasconi, Suor Franca Corti, Emanuele Maria Polizzi, Giuseppe Banfi, Andrea Biondi, Cesare Emanuel e Sarah Maestri.

"Oggi si conclude il mandato degli organi che si sono insediati nel maggio 2019. Gli anni che abbiamo vissuto sono stati decisamente fuori dall'ordinario e hanno sollecitato le nostre persone e le nostre comunità con sfide difficili perfino da immaginare", afferma Giovanni Fosti, presidente uscente di Fondazione Cariplo.

Via libera al documento di fine mandato e al bilancio del 2022. Sul fronte della gestione del patrimonio l'esercizio 2022 si è chiuso con un avanzo contabile pari a 144,9 milioni di euro. Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ora ha una consistenza di circa 320 milioni di euro. (ANSA).