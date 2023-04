Consob, gli investitori esteri nelle quotate ai minimi dal 2013

(ANSA) - ROMA, 28 APR - La presenza di investitori esteri nelle società quotate italiane nel 2021 ha registrato i valori più bassi dal 2013 quanto a numero di società partecipate e dal 2014 quanto a partecipazioni rilevanti. Il Rapporto Consob sulla corporate governance delle società quotate italiane rileva che, nell'ambito dell'azionariato rilevante, diminuisce la presenza degli investitori istituzionali, presenti in 55 società, rispettivamente 10 e 20 in meno rispetto al 2020 e al 2011 e che il calo è più marcato per i soggetti esteri. (ANSA).