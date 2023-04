Censis-Ugl, 'competenze green per il 65% dei posti di lavoro'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Il 65% dei posti di lavoro avrà bisogno di competenze green connesse al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, e il 56,3% dei nuovi posti avrà bisogno di competenze digitali". Lo rileva il rapporto Censis-Ugl "Il lavoro è troppo o troppo poco?", spiegando che il prossimo anno al nostro mercato del lavoro mancheranno 133.000 diplomati degli istituti tecnici e professionali, qualificati nel sistema della formazione professionale, a fronte di un esubero di 53.000 l'anno tra i diplomati nei licei.

Più in dettaglio lo studio elenca che nel 2024 mancheranno all'appello oltre 12.000 medici e laureati in professioni sanitarie, oltre 8.000 del gruppo economico e statistico, oltre 6.000 laureati Stem, oltre 3.000 laureati in discipline giuridiche e politico-sociali.

"Il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro genera disoccupazione, precariato, povertà e posizioni scoperte, penalizzando soprattutto i giovani che sempre di più scelgono di andare all'estero. Allo stesso tempo le imprese dichiarano di avere difficoltà a rispondere ai loro fabbisogni occupazionali", sottolineano Censis e Ugl. (ANSA).