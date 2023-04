Cdp colloca il suo primo Yankee bond da un miliardo di dollari

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Cassa Depositi e Prestiti debutta sul mercato dei capitali americano lanciando la sua prima emissione obbligazionaria denominata in dollari, 'Yankee Bond', per un ammontare complessivo pari a un miliardo di dollari. Lo si legge in una nota. La domanda, pari a circa 3,8 miliardi, è stata superiore di quasi 4 volte l'offerta con ordini provenienti da più di 120 investitori. L'emissione, riservata agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d'America che al di fuori, ha una cedola annua lorda pari a 5,750% e una scadenza di 3 anni. (ANSA).