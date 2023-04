Borsa: Milano gira in calo appesantita dalle banche

(ANSA) - MILANO, 28 APR - La Borsa di Milano (-0,4%), in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 189 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,32%.

A Piazza Affari scivolano Banco Bpm (-2,6%), Bper (-2,4%) e Mps (-2,1%). Andamento negativo anche per Intesa (-1,6%) e Unicredit (-1,4%). Giornata fiacca per Tim (-0,7%), alle prese con le offerte per la Rete e le vicende societarie interne.

Vendite su Leonardo (-1,3%), Nexi (-1,2%) e Moncler (-0,7%).

Si muovono in terreno positivo i titoli del settore dell'energia e le utility. Si mettono in mostra Saipem (+1,1%) e Enel (+1%). Positiva anche Eni (+0,4%), nel giorno dei conti del primo trimestre e con la conferma dell'incremento del dividendo.

Poco mossa A2a (+0,04%). (ANSA).