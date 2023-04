Borsa: Milano chiude in calo con le banche, in luce Saipem

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Ultima seduta della settimana in calo per Milano, complici le vendite sui bancari innescate dalle incertezze Oltreoceano su First Republic.

Il Ftse Mib (27.077 punti) lascia un marginale 0,3% dopo aver perso, in corso di giornata, anche più di un punto percentuale. Tra i peggiori Mps (-4,2%), Banco Bpm (-4,16%), Bper (-4%), Unicredit (-3,75%). In recupero, invece, Saipem (+2,93%) e Tenaris (+2,84%), quest'ultima alla vigilia pesante con la previsione di un calo delle vendite e dei margini di profitto per tutto il 2023. Debole St (-0,14%) dopo il tonfo in scia ai conti senza sorprese. Tra gli altri bene Eni (+1,96%) sulla scia della trimestrale. (ANSA).