Borsa: l'Europa gira in calo con l'inflazione che accelera

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Le Borse europee girano in calo con l'inflazione che ad aprile rialza la testa in molti Paesi. Il timore è che con il rialzo dei prezzi al consumi la Bce decida di proseguire con una politica aggressiva sul rialzo dei tassi d'interesse. In calo i rendimenti dei titoli di Stato e sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,1005 sul dollaro.

Piatto l'indice d'area stoxx 600 a +0,08%. In terreno negativo Madrid (-0,6%), Parigi e Londra (-0,1%) mentre sale Francoforte (+0,3%). I principali listini sono appesantiti dal comparto immobiliare (-0,5%) e dalle utility (-0,4%), queste ultime con il prezzo del gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'1,2% a 39,6 euro al megawattora.

In calo anche il comparto azionario dell'energia (-0,5%), con i prezzi del petrolio contrastati. Il Wti scende dello 0,2% a 74,6 dollari al barile e il Brent sale dello 0,1% a 78,5 dollari. Seduta negativa anche per le banche che cedono l'1,6%, con le tensioni dei giorni scorsi sui mercati statunitensi. Sale il comparto tecnologico (+0,7%) e quello della farmaceutica (+0,3%).

Sul versante dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund prosegue a 188 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende di 9 punti al 4,24%. In netto calo anche i tassi della Spagna al 3,41% (-9 punti) e della Grecia al 4,19% (-6 punti). Scende anche l'oro, bene rifugio per eccellenza, che si attesta a 1.980 dollari l'oncia (-1%). (ANSA).