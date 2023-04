Borsa: l'Europa apre positiva e guarda a Pil e l'inflazione

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo, in scia con i mercati asiatici e Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentra sui dati del Pil e dell'inflazione nei principali Paesi del Vecchio continente. Una serie di dati che saranno valutati dalla Bce per le prossime decisioni sulla politica monetaria.

Avvio in rialzo per Francoforte (+0,53%), Parigi (+0,2%) e Londra (+0,19%). (ANSA).