Borsa: l'Asia chiude in rialzo tra trimestrali e banche centrali

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo in scia con Wall Street e dopo la decisione della banca centrale del Giappone di lasciare invariata la politica monetaria. Gli investitori si concentrano ora sugli esiti delle trimestrali e sull'andamento dell'economia globale.

Avanza Tokyo (+1,40%). Sul fronte valutario la decisione della BoJ fa perdere ulteriormente terreno allo yen al cambio col dollaro, poco sopra 135, e sull'euro ai minimi in 8 anni a 148,50. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo anche Hong Kong (+0,4%), Shanghai (+1%), Shenzhen (+1,2%), Seul e Mumbai (+0,2%).

Giornata ricca di dati macroeconomici con il Pil del primo trimestre dell'Eurozona, Italia, Francia, Spagna e Germania.

Attesi anche i dati dell'inflazione preliminare di aprile di Francia, Spagna e Germania. Dall'Italia il fatturato industriale mentre da Berlino la variazione dei disoccupati. Negli Stati Uniti saranno resi noti i dati sulla fiducia dei consumatori, l'indice del costo del lavoro, i consumi e il Pmi manifatturiero. (ANSA).