Bankitalia, 'permangono i rischi da inflazione e frenata Pil'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - L'alta pressione dei prezzi e la frenata dell'economia globale ed europea continuano a rappresentare un "elevato rischio" per la stabilità finanziaria del nostro paese. E' quanto sottolinea la Banca d'Italia secondo cui "per gli altri paesi dell'area dell'euroo pesa" anche "la persistente instabilità geopolitica". "Le condizioni della finanza pubblica sono migliorate nel 2022" - spiega il rapporto sulla stabilità finanziaria - sono diminuiti, in rapporto al Pil, sia l'indebitamento netto sia il debito; il Def prevede che la riduzione continui nei prossimi anni. In prospettiva, il consolidamento di tali tendenze resta fondamentale". (ANSA).