1 maggio: mobilitazione sindacati base, corteo a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Il sindacalismo di base si mobilità in occasione del 1 maggio: la Confederazione Unitaria di Base, insieme a Adl, Sgb, Usi-Cit, Sial, S.I. Cobas, sarà presente in corteo in varie città. Il concentramento principale è previsto a Milano, da piazza XXIV Maggio dove alle 15 partirà la manifestazione.

Al centro della iniziativa di protesta "le gravi problematiche - affermano le organizzazioni dei lavoratori - che da anni affliggono il mondo del lavoro: precarietà dilagante, salari bassi e sempre meno adeguati alle condizioni economiche e all'aumentare dell'inflazione, condizioni peggiorate ulteriormente dalla guerra in Europa i cui effetti sull'economia pesano a livello globale".

"Soprattutto intendiamo evidenziare la carenza di tutele, diritti e sicurezza per i lavoratori, che con cadenza ormai quotidiana producono gravi incidenti, spesso fatali come avvenuto ancora in questi ultimi giorni - sottolinea il segretario nazionale della Cub, Marcelo Amendola -. Proprio oggi un dipendente della società di trasporti Italtrans, di 48 anni, e morto nel centro distributivo di Esselunga di Limito di Pioltello, nel Milanese". "Non è ammissibile che la precarietà dilagante spinga sempre più verso il basso le condizioni in cui padri e madri di famiglia andando sul posto di lavoro rischiano di non fare ritorno a casa e senza che ormai queste tragedie facciano nemmeno più notizia tanto ci siamo assuefatti al loro ripetersi. Per questo la Cub - conclude il segretario - non si stancherà mai di denunciare quelli che spesso sono 'omicidi' annunciati e sarà sempre in prima fila per fare pressione affinché la sicurezza sul lavoro sia messa al primo posto".

(ANSA).