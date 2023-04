Più sostenibilità per sei imprese manifatturiere su 10

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Sei imprese manifatturiere su dieci (59,5%) hanno intrapreso pratiche di sostenibilità nel 2022: lo indica l'Istat, spiegando che tra queste il 50,3% ha adottato azioni di tutela ambientale, il 44,6% di sostenibilità sociale e il 36,8% di sostenibilità economica. Le grandi imprese sono mediamente le più attive in tutte le pratiche di sostenibilità: lo sono oltre i 4/5 delle grandi imprese (81,5%) contro il 36,1% delle piccole imprese.

E in prospettiva c'è sempre più tutela ambientale. Per il triennio 2023-2025, sulla base di quanto dichiarato dalle imprese intervistate, indica inoltre l'Istat nel report, si stima infatti un aumento sensibile delle attività di tutela ambientale, che interesseranno il 64,5% delle imprese manifatturiere. (ANSA).