Per Deutsche Bank nel primo trimestre utile di 1,3 miliardi

Deutsche Bank mette a segno nel primo trimestre un utile netto di 1,3 miliardi in crescita dell'8%. "I risultatii dimostrano la rilevanza della nostra strategia i e sottolineano che siamo sulla buona strada per raggiungere o superare i nostri obiettivi per il 2025", afferma il ceo Christian Sewing.

"Vogliamo aumentare le nostre ambizioni di efficienza operativa, incrementare l'efficienza del capitale per promuovere i rendimenti e sostenere le distribuzioni agli azionisti, e cogliere le opportunità per superare i nostri obiettivi di crescita dei ricavi. La forte generazione di capitale organico ci permette di riaffermare il nostro impegno nelle distribuzioni e ci stiamo preparando a condurre ulteriori riacquisti di azioni nel corso dell'anno", aggiunge Sewing.

Deutsche Bank prevede intanto di tagliare circa 800 posti di lavoro soprattutto nel 'back-office' come parte dell'obiettivo di realizzare ulteriori 500 milioni di risparmi sui costi.

Lo afferma Bloomberg, specificando che l'amministratore delegato Christian Sewing lo ha affermato nel pubblicare i conti del primo trimestre, con la banca che sta tagliando circa il 5% del personale senior non a contatto con i clienti dopo aver aumentato il suo obiettivo di riduzione dei costi a 2,5 miliardi.

Sewing ha invece annunciato assunzioni selettive nella parte corporate della banca, nella banca d'investimento e nella gestione patrimoniale.