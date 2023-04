Giorgetti, nel decreto più fringe benefit per chi ha figli

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il governo "destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l'anno in corso, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti (ma che vengono versati dai datori di lavoro ndr.) con redditi medio-bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time alla Camera.

Con queste misure il governo intende perseguire "il duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e al contempo limitare la rincorsa salari-prezzi, che renderebbe la vampata inflazionistica causata dai prezzi energetici e alimentari più sostenuta nel tempo, trasformandola in strutturale", ha detto Giorgetti. (ANSA).