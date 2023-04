Consob, 'anche intelligenza artificiale contro il misselling'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Un database centralizzato a livello europeo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale potrebbero migliorare le tutele a favore dei risparmiatori e ridurre i rischi di misselling, ovvero la vendita di prodotti finanziari non adeguati a chi li sottoscrive. Queste alcune delle indicazioni contenute nell''ultimo Quaderno Giuridico della Consob, sul tema "La mappatura dei prodotti finanziari nella prospettiva della tutela del risparmiatore". Affinché la regola di adeguatezza funzioni correttamente, è necessario che la profilazione del cliente realizzata tramite il "questionario Mifid" può minimizzare i rischi di misselling, solo se accompagnata da un'adeguata mappatura dei prodotti finanziari, si sottolinea. Lo studio ricorda come la direttiva "europea Mifid2 sulla prestazione dei servizi di investimento abbia rafforzato una serie di presidi a tutela dei risparmiatori" ma restano "tuttora alcune aree di miglioramento, come, per esempio: la gestione del rischio di conflitti d'interesse che si verificano quando gli emittenti di prodotti finanziari rivolti ai risparmiatori sono anche distributori; i controlli sull'attività di "mappatura" dei prodotti finanziari, nel momento in cui tale attività è affidata dalle imprese di investimento a soggetti terzi senza adeguati presidi organizzativi; incertezze applicative sulle regole che disciplinano la profilazione dei prodotti finanziari, con il possibile effetto di una tutela poco omogenea dei risparmiatori nell'Unione Europea".

Per migliorare l'applicazione della regola di adeguatezza, lo studio suggerisce di "creare un set standardizzato di dati e informazioni di profilatura dei prodotti finanziari a livello europeo, per una successiva condivisione nella piattaforma europea Esap (European Single Access Point, cui l'Esma fornirà un accesso elettronico centralizzato dal 31 dicembre 2024). Tra gli altri suggerimenti vi è anche il ricorso all'intelligenza artificiale per la determinazione e condivisione dei dati e informazioni di profilatura, minimizzando i costi per le imprese". (ANSA).