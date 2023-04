Borse europee nervose, Milano risale a +0,4% con le banche

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Le Borse europee si mostrano nervose con lo sguardo soprattutto agli Stati Uniti e al Pil ma anche alla crisi di First Republic Bank. L'indice d'area del Vecchio Continente cede uno 0,1% con titoli legati all'immobiliare e all'energia sotto pressione.

Tra le singole Piazze, Milano risale e gira a +0,4% con il Ftse Mib a 27.174 punti. A fare da leva lo scatto dei bancari con Unicredit (+2,47%) che rimborso in anticipo titoli At1 da 1,25 miliardi. Bene poi Banco Bpm (+2,27%) e Mps (+1,91%).

Sempre pesanti, dopo i conti senza sorprese, St (-4%) e Tenaris (-3,2%).

A Francoforte (+0,01%) Deutsche Bank cede l'1,2% nonostante utili in crescita nel trimestre. Parigi sale dello 0,34% mentre Londra segna un marginale -0,01%. Lo spread tra Btp e Bund resta a ridosso dei 189 punti con il rendimento del decennale italiano che viaggia a 4,30%.

Quanto alle commodity il prezzo gas è poco sopra i 38 euro al megawattora con un calo dei Ttf ad Amsterdam dello 0,7%. Per il petrolio, il wti è stabile poco sopra 74,5 dollari al barile e il brent sopra 78 dollari. L'euro è stabile a 1,1050 dollari.

(ANSA).