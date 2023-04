Borse europee in saliscendi in attesa del pil Usa, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Borse europee in saliscendi a partire da Milano (Ftse Mib -0,19% a 27.050 punti) in attesa del Pil Usa. Francoforte e Londra viaggiano a cavallo della parità mentre Parigi tiene un +0,2%.

A Piazza Affari Unicredit che resta tra i migliori lima a +1,9% in rialzo dopo l'annuncio del rimborso anticipato di At1 da 1,25 miliardi, il primo dall' azzeramento dei titoli equivalenti del Credit Suisse, con gli analisti che lo ritengono un test positivo. Sempre sotto pressione St (-7%), in scia ai conti che non sorprendono dopo che la rivale Infineon ha confermato come la domanda di semi-conduttori per il settore automobilistico sia ancora molto forte. Male anche Tenaris (-4,5%) con la previsione di un calo delle vendite e dei margini di profitto per tutto il 2023. Lo spread tra Btp e Bund oscilla sui 188 punti con il rendimento del decennale italiano che si avvicina al 4,29%. Il prezzo del gas è stabile poco sotto i 39 euro al megawattora così come il petrolio con il wti sopra 74 dollari al barile e il brent sotto 78 dollari. L'euro è poco mossa e scambia 1,1041 dollari. (ANSA).