Borsa: l'Europa prosegue positiva dopo il Pil Usa

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Le Borse europee proseguono positive dopo il Pil Usa che rallenta ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Sul fronte valutario l'euro si indebolisce a 1,1032 sul dollaro.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In rialzo Parigi (+0,4%), Madrid (+0,3%), Francoforte (+0,2%) e Milano (+0,1%).

Poco mossa Londra (-0,01%). I listini sono sostenuti dal comparto del lusso (+1,4%) e dalle auto (+0,8%). Avanzano anche le banche (+0,9%) mentre sono in calo le assicurazioni.

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 188 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,3%. (ANSA).