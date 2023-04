Borsa: l'Europa è poco mossa in attesa del pil Usa, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Le Borse europee sono tendenzialmente poco mosse, dopo che ad aprile l'indicatore del sentimento economico nell'area euro è rimasto sostanzialmente invariato.

I listini attendono, nella seconda parte di giornata, il pil Usa con la previsione di un lieve rallentamento (2% trimestre su trimestre annualizzato dal 2,6% precedente). I future sugli Stati Uniti restano positivi e anche l'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con gli industriali in prima linea. Dimezzano, invece, le perdite i titoli legati all'energia e all'immobiliare.

Milano guadagna lo 0,12% con Unicredit in evidenza (+2,79%), dopo aver annunciato il rimborso in anticipo di titoli At1 per 1,25 miliardi di euro. In caduta St (-7,99%), in scia ai conti che non sorprendono dopo che la rivale Infineon ha confermato come la domanda di semi-conduttori per il settore automobilistico sia ancora molto forte. Male anche Tenaris (-4,9%) con la previsione di un calo delle vendite e dei margini di profitto per tutto il 2023. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 188 punti e anche il rendimento del decennale italiano resta al 4,28%.

Parigi è la migliore con un +0,4%. A Francoforte (+0,09%) Deutsche Bank guadagna l'1,3% dopo una trimestrale con utile in crescita e l'obiettivo di superare i target al 2025. Piatta Londra.

Tra le commodity il prezzo del gas risale a 39 euro al megawattora con i Ttf in rialzo ad Amsterdam di un punto percentuale. Il petrolio resta stabile con il wti a 74,5 dollari al barile e il brent a ridosso dei 78 dollari al barile. Fronte cambi l'euro viaggia sempre a 1,105 dollari. (ANSA).