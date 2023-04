Borsa: l'Asia tiene, Europa verso avvio debole

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Borse di Asia e Pacifico in gran parte rialzo sulla scia anche della chiusura mista del mercato azionario statunitense, in attesa di ulteriori indicazioni dalla stagione delle trimestrali societarie. La lente è poi sempre alle prospettive dell'americana First Republic. Tra le singole Piazze, Tokio sale dello 0,15%, Hong Kong dello 0,36%, Shanghai dello 0,6%. Piatta Shenzhen mentre Seul guadagna lo 0,44% e Sydney cede lo 0,3%.

Gli indici europei sono attesi deboli mentre i future su Wall Street sono in rialzo. Tra i macro attesi In Italia la fiducia dei consumatori e delle imprese ad aprile e nell'Eurozona l'indice di fiducia economica, industria e servizi. Nella seconda parte della giornata dagli Stati Uniti il pil e le richieste di sussidio. (ANSA).