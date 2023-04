Axa, 'ridurre il gender gap in ambito tecnologico'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Ridurre il gender gap in ambito tecnologico e aumentare la consapevolezza dell'importanza dell'healthcare nelle nuove generazioni.

Questi gli obiettivi del progetto promosso da Codemotion e Axa Italia "Girls CodeUp", lanciato lo scorso novembre, i cui risultati sono stati presentati in occasione della Giornata internazionale delle ragazze nel settore Ict. L'iniziativa ha coinvolto 260 studentesse di 11 scuole superiori a Roma, Torino, Napoli e Bari, che hanno partecipato a 250 ore di formazione e 144 laboratori, realizzando complessivamente 1.647 progetti e 111 metaversi.

Nel percorso di formazione, condotto da esperti di Codemotion e Axa Italia, del mondo universitario e delle professioni It, le studentesse hanno avuto la possibilità di apprendere le basi del coding e realizzare software, applicazioni, ambienti 3d nel metaverso, nuove idee e servizi sui temi della salute, del benessere e della prevenzione attraverso l'uso consapevole dei dati e delle tecnologie, a partire da uno speciale dataset, anonimizzato, fornito da Axa Italia a tema healthcare.

Al centro dell'evento di presentazione un dibattito sugli ostacoli che ancora persistono a livello di carriere Steam delle donne e sulle misure da mettere in campo per ridurre il gender gap in ambito tecnologico. (ANSA).