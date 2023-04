Assegnati in asta 7,5 miliardi di Btp, salgono i rendimenti

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il Tesoro ha assegnato in asta oggi 2,5 miliardi di Btp quinquennali al 2028 e 5 miliardi di Btp decennali al 2033. In entrambi i casi il rendimento è risultato in aumento: per i quinquennali al 3,77% (+18 punti base) e per i decennali al 4,42% (+29 punti base).

Assegnati anche 1,5 miliardi di Cct indicizzati all'Euribor con scadenza 2028. Il rendimento è del 4,45%, anche in questo caso in deciso aumento di 148 punti base rispetto alla precedente asta di febbraio 2023. (ANSA).