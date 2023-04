Il Tesoro ha collocato oggi in asta dei Bot per complessivi 6 miliardi di euro. In particolare sono stati assegnati titoli a sei mesi (terza tranche) per 3,5 miliardi di euro con un rendimento in salita a 3,329% in aumento di 25 punti base.

Collocata anche la terza tranche dei titoli a 12 mesi, scadenza febbraio 2024, per 2,5 miliardi con un rendimento del 3,43%.