Parte seconda fase masterplan per ricostruzione di Mykolaiv

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Al via la seconda fase di sviluppo del masterplan di ricostruzione di Mykolaiv. Lo ha annunciato Giulio De Carli, managing partner di One Works, intervenendo alla Conferenza Bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina dove ha illustrato i risultati della prima fase di analisi per la realizzazione del progetto Un4Mykolaiv, nato sotto l'egida di Unece L'apertura ufficiale, spiega una nota, avverrà il prossimo 2 e 3 maggio, presso l'headquarter di One Works a Milano, dove con la partecipazione del sindaco di Mykolaiv Oleksandr Syenkevc, verranno presentati ad aziende e associazioni i risultati della prima fase di analisi e gli ulteriori step necessari per lo sviluppo del masterplan che nei prossimi decenni guiderà la ricostruzione della città, tra le più importanti in Ucraina e tra le più colpite dalla guerra.

"Nel corso del lavoro di analisi svolto in questi mesi, che come ricordo sempre è stata un'esperienza umana straordinaria oltre che professionale, abbiamo avuto modo di constatare quanto sia già alta la cultura e la preparazione di Mykolaiv sul fronte IT. Un asset di competenze su cui far leva in primis per lo sviluppo delle infrastrutture previste dal marterplan spingendo sull'integrazione delle dimensioni fisico e digitale, per poi allargarsi ai servizi. La città di Mykolaiv si presenta come un laboratorio perfetto per sviluppare un modello scalabile su altre città ucraine ed europee", ha dichiarato Giulio De Carli, Managing Partner di One Works. (ANSA).