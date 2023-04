Oice, 'ruolo decisivo dell'Italia per l'energia in Ucraina'

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Il settore dell'energia è molto importante per la ricostruzione dell'Ucraina, un settore in cui l'Italia può avere un ruolo decisivo. Sia perché molte aziende pubbliche importanti come Enel e Terna hanno know how e capacità d'investimento per poter partecipare attivamente alla ricostruzione. Sia perché le società di ingegneria e di architettura italiane hanno una grande competenza che possono mettere a disposizione dell'Ucraina e delle banche d'investimento multilaterali che daranno i fondi per le realizzazioni delle opere". Ne ha parlato a margine della conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina il vicepresidente dell'Oice (Associazione delle società di ingegneria e architettura) Alfredo Ingletti che oggi ha coordinato il tavolo sull'energia e l'ambiente.

"I bombardamenti hanno interrotto in Ucraina le linee per la trasmissione dell'energia e danneggiato i siti di produzione.

Inoltre il Paese è un'importante fonte di creazione e distribuzione dell'energia per tutta l'Europa e quindi per l'Italia. Insomma stiamo parlando di un settore decisivo e l'Italia ha la competenza ottimale per dare il suo contributo", ha concluso Ingletti. (ANSA).