Mimit, accordo per la nascita marchio Made in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso annuncia in una nota di aver siglato un memorandum of understanding con il governo di Kiev, rappresentato dal vice primo ministro e ministro dell'economia Julija Svyrydenko, volto a sviluppare il brand "Made in Ucraina", per il sostegno ai prodotti e alle imprese ucraine. Urso lo definisce "un marchio di solidarietà globale che può avere un ruolo importante nella ricostruzione del Paese".

In particolare Kiev ha chiesto all'Italia assistenza tecnica per giungere alla creazione del marchio già nel corso della missione di Urso a Kiev nel gennaio scorso, spiega il ministero. Il Memorandum, firmato nell'ambito della conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma, "prevede - secondo il Mimit - anche la collaborazione bilaterale tra Pmi alla luce della tradizionale esperienza dell'Italia nei settori primari e il sostegno dell'Italia nella promozione commerciale dei prodotti ucraini, sia nelle piattaforme digitali sia nelle manifestazioni fieristiche italiane, in appositi padiglioni dedicati alle imprese ucraine. Dovranno ora essere meglio definiti gli aspetti tecnici del progetto per renderlo compatibile con le norme Ue e con gli impegni già presi dall'Ucraina con Bruxelles". (ANSA).