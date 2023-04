Gentiloni, per l'Italia riduzione del debito più graduale

(ANSA) - BRUXELLES, 26 APR - "L'Italia dovrà ridurre il livello del proprio debito credo che non ci sia nessun italiano che non sia consapevole, non solo al governo". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni a margine della presentazione della proposta di riforma del patto di Stabilità.

"Quando questa riforma verrà approvata l'Italia potrà farlo in modo più graduale e potrà farlo anche nel modo che avrà deciso l'Italia".

Sul calo del debito con il nuovo patto di Stabilità il ritmo "sarà molto più graduale e ragionevole rispetto alla regola del ventesimo, che di fatto ha reso molto difficile l'attuazione dei meccanismi di riduzione del debito nel corso degli ultimi 10-15 anni", ha aggiunto Gentiloni. (ANSA).