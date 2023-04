In queste ore si stanno scambiando con Bruxelles gli ultimi documenti "per raggiungere l'obiettivo" di superare la fase di "valutazione" per il rilascio della terza tranche di aiuti legata al raggiungimenti dei 55 obiettivi del Pnrr richiesti per il 31 dicembre 2022.

Lo ha detto il ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto nella sua informativa al Senato. "Nelle prossime ore si dovrà trovare una soluzione per raggiungere questo obiettivo".