Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,44%)

(ANSA) - TOKYO, 26 APR - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, in scia alla ampia correzione messa a segna dagli indici azionari statunitensi, dopo le prime indicazioni preoccupanti dalle trimestrali bancarie Usa, e malgrado i segnali di ripresa dalla tecnologia. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,44% a quota 28.494,34, con una perdita di 125 punti. Sul fronte valutario lo yen e tratta a 133,50 sul dollaro, mentre recupera dai minimi in 8 anni sull'euro a 146,50. (ANSA).