Borsa: Milano in calo (-0,48%) con l'Europa, pesa Unicredit

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Prevale il segno meno sul listino milanese (-0,48%) così come su quelli europeei che tuttavia guardano con minor apprensione al settore bancario. All'indomani degli utili in calo di Ubs e del tonfo di First Republic, gli investitori mostrano qualche fiducia nel programma di dismissioni della banca statunitense e prendono atto dei risultati migliori delle attese di Standard Chartered, pressoché invariata alla Borsa di Londra, che da parte sua cede lo 0,17%.

Peggio fanno Francoforte (-0,32%) e Parigi (-0,39%).

A Piazza Affari il buon andamento dei petrolio spinge Saipem e Tenaris (+0,85% entrambe), seguite da Enel (+0,78%) e da Tim, ancora in recupero (+0,77%).

Vendite invece su Unicredit (-1,83%), Moncler (-1,6%) e Ferrari (-1,22%). (ANSA).