Borsa: Milano (-0,8%) negativa con l'Europa dopo Wall street

(ANSA) - MILANO, 26 APR - I mercati azionari del Vecchio continente restano tutti in calo dopo l'avvio di Wall street, anche sui timori di un proseguimento della stretta monetaria da parte della Bce: la Borsa peggiore è quella di Amsterdam, che scende dell'1,2%, seguita da Parigi in calo di un punto percentuale. Debole Milano (Ftse Mib -0,8%), con Francoforte in ribasso dello 0,6%, Madrid di mezzo punto e Londra negativa dello 0,3%.

Piatti gli indici azionari di Mosca nonostante il gas scenda di oltre il 3% a 38,5 euro, ritoccando i minimi dal gennaio 2022. In calo anche il petrolio, che cede oltre un punto percentuale a 76 dollari al barile. In ripresa l'euro a quota 1,1 sul dollaro, calmi i titoli di Stato con lo spread Btp-Bund a 189 punti e il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,25%.

In questo clima, in Piazza Affari le banche scontano ancora gli scivoloni di First Republic, con Bper che cede il 5,3%, Banco Bpm il 4,8%, Mps il 2,4% e Unicredit due punti percentuali. Negli altri settori debole Prysmian in ribasso di tre punti, mentre Enel e Tim viaggiano attorno alla parità.

Qualche acquisto su Pirelli (+0,5%), con Amplifon che cresce dello 0,7%. (ANSA).