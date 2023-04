Borsa: L'Europa prosegue in calo, a Milano (-0,7%) bene Tim

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Proseguono in calo le Borse europee malgrado i futures su Wall Street siano positivi grazie anche alle trimestrali di Microsoft e Alphabet, diffuse alla vigilia a mercati chiusi, che fanno ben sperare nei big tech.

A Milano (-0,7%) sono riprese le vendite sulle banche. Banco Bpm scivola dello 4,22%, Bper del 3,66% e Unicredit del 2,12%.

Tra i peggiori c'è poi Prysmian (-2,66%) mentre le migliori performance sono di Pirelli (+1,11%) e di Tim (+0,85%).

Quest'ultima recupera terreno in un mercato che sembra sperare in un qualche incontro del socio Vivendi per sbloccare l'impasse sulla rete: il ceo Pietro Labriola non ha tuttavia visto Arnauld de Puyfontaine, bensì solo altri manager del colosso francese, né che lo stesso de Puyfontaine ha in programma una visita a Palazzo Chigi.

Altrove si fanno i conti con le trimestrali mentre gli investitori continuano a tenere d'occhio la statunitense First Republic Bank in attesa delle banche centrale sui tassi dopo ch equella svedese li ha rialzati dello 0,5%. Ad Amsterdam cede Asml (-2%) per la prospettive deludenti sul mercato dei chip, a Londra Standard Chartered guadagna l'1,45% sulla scia dei risultati che deprimono invece Roche (-1,31%) a Zurigo e Kering (-2,8%) a Parigi. (ANSA).