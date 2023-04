Borsa: Asia contrastata dopo la paura per le banche

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Superata una prima fase della giornata negativa, sulla scia del ritorno dei timori per le banche legate alle difficoltà dell'americana First Republic, le Borse asiatiche hanno rialzato la testa nel finale. Ad aiutarli i futures americani positivi dopo gli utili migliori delle attese diffusi da Microsoft e Alphabet (Google) e in attesa delle trimestrali di Boeing, Meta e Hilton che verranno diffusi oggi e giovedì di una nuova tornata di conti tra cui Amazon, Intel e Barclays.

Se Tokyo resta in rosso (-0,71%) così come Seul (-0,19%) si sono portati in rialzo i listini cinesi a partire da Hong Kong (+1,27% a mercati ancora aperti) così come Shanghai (+0,37%) e Shenzhen (+1%). (ANSA).