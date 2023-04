Ubs, combinazione con Credit Suisse per creare valore

Ubs concluderà l'acquisizione di Credit Suisse "probabilmente nel secondo trimestre dell'anno e questo rafforzerà il portafoglio clienti", Lo spiega Ubs nella presentazione dei risultati del primo trimestre che si è chiuso con un utile netto a 1,3 miliardi di dollari, in calo del 52% rispetto all'anno precedente per effetto di accantonamenti per contenzioni legali.

Pur riconoscendo l'entità e la complessità dell'integrazione e della ristrutturazione di Credit Suisse, "riteniamo che questa combinazione rappresenti un'opportunità unica per apportare un valore significativo e a lungo termine a tutti i nostri stakeholder", conclude la nota.

Nel trimestre sono stati riacquistati 1,3 miliardi di dollari di azioni. Il gruppo bancario ha temporaneamente sospeso il riacquisti di azioni dopo l'annuncio dell'acquisizione di Credit Suisse ma intende "riprenderli al più presto". Ubs ha ottenuto 28 miliardi di dollari di nuovi capitali netti nel wealth management, di cui 7 miliardi di dollari negli ultimi dieci giorni di marzo, dopo l'annuncio dell'acquisizione di Credit Suisse.

"Con la prevista acquisizione del Credit Suisse, stiamo compiendo un altro passo di trasformazione nel percorso di Ubs, pur rimanendo fedeli alla nostra cultura, alla nostra strategia e al nostro impegno", afferma il ceo di Ubs, Sergio Ermotti.

"Abbiamo ribadito - aggiunge - la nostra intenzione di avere un aumento progressivo del dividendo in contanti ogni anno e abbiamo sicuramente intenzione di riprendere i riacquisti di azioni proprie quando sarà opportuno". (ANSA).