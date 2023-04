Nel primo trimestre l'utile di Santander sale a 2,5 miliardi

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Banco Santander chiude il primo trimestre con un utile in crescita dell'1% a 2,5 miliardi di euro.

L'attività della clientela è stata solida con l'aggiunta di nove milioni di clienti su base annua. I prestiti e i depositi sono cresciuti rispettivamente del 3% e del 6% nello stesso periodo, sostenendo una solida crescita del margine d'interesse (+14%), favorita dall'Europa e dal Nord America. I ricavi da commissioni sono aumentati del 7%, con una crescita particolarmente positiva nei settori dei pagamenti, del Wealth Management e assicurazioni.

Il consiglio di amministrazione ha approvato una nuova politica di remunerazione, che prevede un aumento del payout dal 40% al 50% dell'utile attribuibile nel 2023.

"È stato un inizio d'anno forte, con ricavi superiori del 13% rispetto all'anno precedente, grazie alla crescita dei clienti e dei volumi, con prestiti e depositi in aumento rispettivamente del 3% e del 6%", afferma Ana Botin, presidente esecutivo di Banco Santander. "Nonostante la recente volatilità, siamo - aggiunge - sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2023, con un aumento del 5% del valore patrimoniale netto tangibile per azione e del dividendo in contanti per azione dall'inizio dell'anno. I nostri team restano concentrati sul supporto ai clienti e sulla continua creazione di valore per gli azionisti". (ANSA).